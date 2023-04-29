根據國防部公布的航跡圖，自27日上午6時至28日上午6時，中共派出38架次軍機、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中還有1架「TB-001」雙尾蠍無人機，首度逆時鐘繞台一圈。前立委蔡正元表示，中共軍機及船艦不斷在台灣附近的海域以及空域演練，而無人機繞台，也代表操作者也要開始熟練。

蔡正元28日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，解放軍從以前到現在，在台灣四周空域活動，包括空軍部分飛機以及海軍部分船艦，分梯次、分時間、分季節不斷的練習，目的是要熟習台灣附近的海域跟空域，要演練到閉著眼睛都可以經過。但是無人機要操作熟練，則要花一點時間。

蔡正元接著指出，以前大陸有些空軍戰機已經進行過繞台，而這次使用無人機繞島，特別醒目，也表示，他們在福建當地操作無人機的人員也要開始熟練。這種繞著台灣飛，對台灣軍方會有很大的壓力跟威脅感，但距離台海戰爭還很遙遠。

蔡正元點出，當解放軍演練到一種程度，對台灣的海域跟空域好像進廚房一樣熟悉，閉著眼睛就可以知道怎麼走，也就是天氣再壞、再黑、風雨再大，閉著眼睛就可以進入。另外，也要了解台軍的布防，以及美軍、日軍可能的介入，所以要熟到來之能戰。