「台灣終於有做電動車的關鍵！」國際趨勢專家、藍籌亞洲總裁黃齊元相當看好，「台灣有做電池的條件，儘管起步較世界其他國家慢，終於出現整合者！」他指的是，台塑集團將在彰濱工業區打造台灣最大電池芯生產基地，日前終於動土。

這座由「台塑尖端能源」建置的電池芯與模組廠，位於彰化縣彰濱工業區中的崙尾工業區，距離全台最大石化生產基地－雲林台塑六輕，車程僅17分鐘，但這段路，台塑集團走了27年，足見電池芯的技術發展與整合過程不易。

「謝謝我的父親王永慶，27年前的遠見。」台塑新智能董事長王瑞瑜不忘提起父親。王永慶與王永在兩兄弟於1954年進軍石化業，先後成立台塑、南亞、台化等120多家生產事業，建立起台灣最大石化王國，王永慶卻於1998年指出：「人類即將面對石油枯竭的困境，電動車是解決能源危機的最佳方案。」他精準預言電動車是人類生活的未來，尤其佔總成本35％的電池製造技術為重中之重。

去年因電池芯的製造速度追不上電動車成長幅度，台塑新智能曾經為了等30MGW電池芯進口，電池模組生產被延宕8個月，這個經驗加深台灣要走向電池芯自主的方向，再加上國安的考量，王瑞瑜說：「唯有掌握來源，才能站穩自己的腳步！」

這句話聽得出王瑞瑜的感慨，台塑一度和長園科（8308）於2008年5月20日合資成立「台塑長園能源科技公司」，成為國內第一家量產「可充電式鋰電池正極材料」廠商，但隨王永慶過世，台塑與長園科經營團隊因理念問題，後來拆伙。

UPS系統是製程24小時不中斷的台積電、聯電、日月光等半導體廠基礎設施，據悉，台塑電池芯還沒生產，已經獲得兩家以上訂單。（圖／報系資料照）

於是，2010年王瑞瑜由她掌舵的「台塑生醫」成立「台塑新智能」，自行掌握正極材料、隔離膜、電解液、BMS（電池管理系統）、能量管理系統（EMS）等將近8成的電池原料與技術，隨儲能案廠擴大採用，營收漸入佳境。

在61歲的王瑞瑜領軍電池產業向前衝下，如今最後一塊拼圖「電池芯」，在動力電池技術公司美國「國軒」的技術支援下終於完整，「電芯是電池的關鍵核心，等同石化業的輕油裂解製程，這項關鍵技術串接台灣電池上、中、下游產業鏈。」

「去年7月5日在彰化宣布成立台塑新智能後，我們不敢鬆懈，在中央、縣政府的協助和團隊努力下，280天後，全台最大磷酸鋰鐵電芯廠今日（4月12日）動土。」王瑞瑜拍板下，一次把最高規格做到位：「原本第一期投資金額是60億元，為了做自動化產線，現在已追加到80億。」用自動化優化製程，電池芯價格將更有競爭力。

動土當天，彰濱工業區艷陽風勁，讓人見識台灣海峽擁有國際最佳風場的實力。台塑新智能總經理劉慧啟指出：「彰化是台灣發展新能源最重要縣市，風電、太陽能彰化縣是領導地位，台塑是傳統石化指標廠，在這裡，下階段要成為新能源供應鏈最重要的一份子。」

依台塑尖端能源規劃，此處將生產30Ah（安時）、50 Ah兩種規格電池芯，可應用在電動巴士、電動商用車，以及貨櫃儲能、家用儲能及不斷電UPS系統。

台塑尖端的電池芯還沒量產已經接到UPS（不斷電系統）品牌訂單，業界人士告訴CTWANT記者：「UPS系統是製程24小時不中斷的台積電、聯電、日月光等半導體廠基礎設施，台塑電池芯已經獲得兩家以上UPS客戶訂單。」在供應鏈在地化趨勢下，可以預期將有越來越多客戶，台塑尖端在第一期2.1GWh年產值達到181億元目標後，將擴第2期2.9GWh。

專家認為，中國比亞迪去年銷量勝特斯拉，就是因為有在地電池芯製造能量，執此，台塑新智能將成為台灣電動車發展後盾；圖為20234月18日第二十屆上海國際汽車工業展覽會。（圖／中新社）

黃齊元分析：「中國有電池廠寧德時代，所以去年中國電動車品牌比亞迪全球銷量超越第一品牌特斯拉；現代汽車也掌握電動車電池，現代營收規模超越三星，成為南韓最大集團。」他看好，台塑集團的電池芯廠將成台灣發展電動車的基礎。

除了拚電池國產化及在地供應，王瑞瑜公開表示，接下來要走出台灣、打世界盃，與新南向國家洽談合作，經銷電池芯或設模組廠，更要建置電池回收系統，將上游挖礦對環境的傷害降到最低。

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