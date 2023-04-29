「台塑的家用儲能系統（左）未來上市後一套約10萬元，在業界相當有競爭力。」台塑新智能總經理劉慧啟指出：「創辦人27年前就提醒，核心技術要掌握、成本要低。」（圖／報系資料照）

行政院去年底宣布，2050淨零碳排路徑總預算9,000億元，其中20％用於強化智慧電網和儲能系統，商機高達1800億元，引來台泥（1101）、宏碁（2353）、大同（2371）、台達電（2308）等參戰，就連石化龍頭台塑（1301）也蓋起電池芯工廠，毫不遲疑手軟。

在淨零碳排趨勢下，電動車、綠能和微電網穩定，皆需儲能系統支援，隨電動車市場滲透率提高，更提高家用充電及儲能需求。「電動車及儲能市場爆發性成長，2030年全世界電池總需求量高達3300GWh、是2014年的兩倍。」台塑新智能總經理劉慧啟說。再生能源顧問公司ESS InfoLink則預估，台灣儲能市場自2023年起將顯著增長，2030年累積規模將達20GWh、經濟規模上看2,000億元。

總的來說，儲能電池概分2為大應用，一是電動巴士、商用車、船等電動運具，另一大類是商用及家用的儲能及不斷電系統等。台塑新智能董事長王瑞瑜在4月12日台塑尖端能源電池芯與模組廠動土當天，描繪出一個清晰的使用情境：「在離峰用電、電單位成本較低時，用戶可以把電存起來，在尖峰時放電，這樣家用成本能降低，也有助於電網平衡。」電力提供中斷時為住宅進行供電，或搭配太陽能板或城市用電使用，幫助清潔能源進行充放電。

就家用儲能系統部分，國際品牌美國TESLA、德國Daimler與BMW、日本Nissan，台灣宏碁子公司智頻科技、大同、台達電等都推出家用儲能系統，售價在20萬以上。「台塑的家用儲能系統未來上市後一套約10萬元，在業界相當有競爭力。」劉慧啟指出：「創辦人（王永慶）27年前就提醒，核心技術要掌握、成本要低。」

電動運具部份，台塑將與電動大巴製造商和營運業者華德動能以及成運、順運汽車合作，為2030年公車全面電動化做準備。（圖／報系資料照）

「台塑的家用儲能系統，去年12月獲得日本S-JET等三大認證，要跟日本雙葉電子、東京電力公司合作設立示範點，進軍日本市場」，王瑞瑜表示，「商用、家用並行，同時規劃新南向印度、越南等，各市場容量不同。」電動運具部份，台塑將與電動大巴製造商和營運業者華德動能以及成運、順運汽車合作，為2030年公車全面電動化做準備。

在分散式發電的微電網時代，台塑及各家儲能系統以自有品牌應戰。大同投資4MW/4.65MWh儲能系統，為台電最早通過能力測試且為台灣首家儲能系統上線台電交易平台。台達電為標案大贏家、囊括6成以上公開標案，UPS亦被科技大廠採用，在家用儲能則推廣「電動車當一個大儲能電池」概念。宏碁與中科院合資成立「智頻科技」推出家用儲能設備。

更多 CTWANT 報導