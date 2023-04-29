今（29）日是勞動節連假第一天，白天各地多雲到晴；今晚起至明（30）日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、南部山區及東半部有短暫陣雨，並留意局部大雨，其中東半部有雷雨機率；北台灣轉涼，今天高溫達31度，明天剩下19度，降幅達12度。

中央氣象局指出，今白天各地多雲到晴，高溫約31至33度，僅東半部有零星降雨；下午起雲量增多，大台北地區及西半部山區有局部短暫陣雨。晚間起隨著鋒面接近並通過，中部以北開始出現陣雨，越往北感受較明顯，南部降雨偏向山區，東半部有雷雨發生機率，需留意較大雨勢。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，最新模式模擬顯示，明日鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢機率；北台灣轉涼，其他地區氣溫稍降。根據氣象局資料顯示，今北部白天高溫可達31度，明天只剩下19度，感受較涼，提醒民眾留意氣溫變化。

下周一（1日）起天氣好轉，午後山區及東半部仍有局部短暫降雨機率，氣溫略升；下周二至周五（2至5日）天氣穩定，氣溫逐日升，白天熱如盛夏，外出注意防曬。