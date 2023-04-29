竹聯幫弘仁會與華山幫疑因詐欺水錢糾紛，引爆雙方11天內對開67槍，檢警專案小組27日執行第三波掃蕩行動，逮捕策畫槍擊的弘仁會「弘生組」組長簡姓男子等14人，幕後主使者弘仁會「中和組」組長、綽號「鯨魚」的林京履，28日晚間由馬來西亞押解回台，警方誓言要滅幫歷經三波大掃蕩，共逮捕28名弘仁會份子，其中7人是少年，全案依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

據了解，本月19日凌晨林京履的座車遭華山幫派人狙擊打成蜂窩，林嫌即聯繫「弘生組」組長簡姓男子計畫報復，由簡策畫行動，負責調集槍枝及少年槍手，20日上午劉姓少年即搭計程車到土城，朝當鋪鐵捲門掃射51槍後，搭同輛計程車到板橋分局大觀派出所投案。

案發後警方迅速鎖定林嫌涉重嫌，但他已早一步出境，潛逃馬來西亞，簡嫌則躲到雲林。專案小組立刻通報刑事局，刑事局駐馬聯絡官與馬國皇家警察總署刑事警察局召開協調會議，馬方認為林嫌顯有危害馬國治安之虞，將他列為不受歡迎人物，待當晚8時許班機抵達吉隆坡後，緊急將林嫌和同行的杜男等2人留置調查，暫時送交移民局收容，並報請馬國檢察署同意核發遣返令，因適逢開齋節馬國放4天連假，影響到遣返時程，直到28日才由刑事局國際科派員到馬國將2嫌押解回台，接受調查。

檢警先前兩波掃蕩已拘提12人到案，27日執行第三波行動，逮捕弘生組組長27歲簡男、中和組副組長26歲陳男及掌管財務的帳房32歲吳男共14人，查扣現金221萬元、刀械、手銬、成員名冊等證物，加上鯨魚及同行杜姓男子，3波緝捕行動共查獲28人到案。偵訊時，簡、陳、吳等嫌犯似乎事前已有默契，均否認涉案，對案情全部辯稱不知道、不清楚。

警政署長黃明昭，昨晚率刑事局長李西河等人到桃機督導押解勤務，在林嫌抵桃機後，開記者會宣示打擊犯罪的決心。林明昭說，案發後雖然林嫌潛逃馬國，但在兩國警方合作下順利將他遣返，「無論嫌犯逃到哪裡，警方都會一個一個揪出來繩之以法。」並再次感謝馬國警方的大力支持與協助。

新北市警方派霹靂小組在桃機接手，昨晚9時30分許將林京履2人押送至新北市刑大，專案小組將在今(29)日早上開始訊問。