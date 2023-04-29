男星鼓鼓（呂思緯）曾是MP魔幻力量的DJ，是五月天的師弟，他曾擔任地下樂團和張惠妹的鼓手，後來團體解散選擇單飛，以獨特的個人魅力收穫一群死忠粉絲。近日，鼓鼓28日迎接39歲生日，他稍早突然在IG公開多張與女友大元合照，並感性寫下：「你是我生命中的女主角」，這也是兩人交往10年以來，他第一次正式官宣兩人的戀情，讓不少歌迷都感動不已。

鼓鼓今年推出第三張新專輯《跳舞在米蘭》，首波主打歌曲《當我變成我們》除了送給粉絲，也是要獻給十年來一路陪伴在他身邊的女友大元，鼓鼓感性表示：「謝謝你用了珍貴的10年陪我寫下這首歌，當我變成我們，雖然我們沒有一起拍MV，但是我想跟你說，有你在的每一天都是我人生裡最美的電影，而導演就是你。」

鼓鼓也提到這10年來，他們一起攜手共度各種難關，戀愛中該經歷的都沒有少過，「一起認養狗狗，一起送他離開，愛哭的你經常流下珍貴的眼淚，被我笑，但其實沒關係那就是最善良的你，我都知道。」更坦言自己平常不太談感情，連身邊最好的朋友也不曾討論，如今幸福的他想向所有愛他的人官宣這段戀情：「你是我的，你是我生命中的女主角，謝謝你10年的青春，在我手裡永遠也不會消失。」

此文一出，立刻引來大量網友祝福與支持，事實上鼓鼓和大元當年爆出戀情後，一直以來都以「好友」、「緋聞男女朋友」互稱，近年越來越頻繁在社群上互動，被媒體問道，也大方回答，如今鼓鼓第一次發文告白大元，令網友們相當感動。