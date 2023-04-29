澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）在台灣當交換學生因誤食老鼠藥中毒，正與死神搏鬥

24歲的澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）到淡江大學當交換學生將近1年，他3月因誤食老鼠藥中毒，如今正與死神搏鬥，而他身為醫生的父親已趕到病床旁照顧。

綜合外電29日報導，他的姑姑肖雷-基特森（Elizabeth Shorey-Kitson）說，家人認為，他會誤食老鼠藥，可能是因為吃了當地街頭小吃所致。

由於他的狀況危急，全程需要加護病房團隊照護，而家屬正透過群眾募資平台「資助我」（GoFundMe），好將他帶回澳洲，經過兩天的募款，到周五已募得129,680美元（近400萬台幣），但距離到17.2萬美元（近530台幣）還有一段差距。而家人希望，能盡快募得所需款項，緊急送他回雪梨治療。

肖雷一直希望，能靠獎學金到淡江大學當交換學生，後來他如願在台灣修行銷和語言課。不過，本月稍早的一個早晨他起床時，發現流了滿床鼻血。他的姑姑說，這狀況持續了好幾天，他也跑了好幾趟醫院，直到最後被送入加護病房。

It was supposed to be a happy end to a university exchange, but instead 24-year-old Alex Shorey is in an overseas hospital fighting for his life.https://t.co/r3A6MMqxrM — ABC News (@abcnews) April 28, 2023

而他的哥哥尚盧（Jean-Luc Shorey）說，肖雷的症狀在本月稍早的生日時惡化，他有流鼻血，也有血尿，而父親史蒂芬（Stephen Shorey）聞訊，便趕到台灣。尚盧並說，弟弟在台灣被誤診為有免疫疾病，而時間拖得愈久，他的腎、肝、肺和心臟都受損，加上血液滲入他的肌肉，全身都開始出現黑點。

而父親抵台後，便力促醫生做更嚴密的血液和血漿檢測。尚盧直指，他真不敢想像，要是父親沒趕到台灣，可能發生甚麼狀況。

由於延誤治療，肖雷的器官嚴重受損，並有呼吸衰竭，意識不清和貧血的現象。此外，他的姑姑說，由於肖雷過敏後肺部積水，無法搭乘商業航班，需要高壓氧治療，還有加護病房團隊支援，而這只能通過專門的醫療航班服務才能獲得。

他的姑姑說，由於肖雷過敏後肺部積水，無法搭乘商業航班，需要高壓氧治療，還有加護病房團隊支援，而這只能通過專門的醫療航班服務才能獲得。她並表示，把姪子送回澳洲，是展開漫長復元期重要的一步。

肖雷-基特森說，由於延誤診斷，加上在台灣語言不通，又缺乏有效治療，以致出現併發症，而4月24日甚至出現心肺衰竭的狀況，預料他不會很快康復。