好市多常有大份量的平價食物，一名女網友分享，好市多的餐包不斷漲價，從去年一袋36入99元，到今年初變成36入119元，然後現在一袋48入139元，雖然漲價以後份量有變多，看起來好像很划算，但卻引來婆媽哀號說「不敢買了！」因為份量太多實在吃不完，因此不少網友甚至許願，希望好市多可以稍微漲價，但改出小包裝的餐包。

一名女網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多販售的餐包，去年買的時候，一袋36入只要99元，一顆平均2.75元，今年4月初漲到115元，一顆平均3.19元，到了4月底，一袋餐包改為48入，但價格調整為139元，平均下來一顆約2.89元，似乎比較划算。

貼文引起網友討論，不少人看了卻哀號說，原本一袋36入就已經吃得很辛苦了，如今還變得更大包，真的吃不完了，「我希望降價然後小包一點」、「你們知道36顆都我一個人吃的感受嗎」、「48顆，我真的吃不完，我寧願貴一點、少一點，冰箱真的沒空間可以冰了」、「為什麼要變大包？而不是維持99元，然後變小包，我都因為36顆太多而不太敢買，現在變48顆，真的沒辦法買了」。

另也有網友分享餐包的吃法，不少主婦建議，將餐包放到烤箱烤，再切一塊起司或是奶油夾在中間，就是美味又簡單的早餐。不過，也有網友表示，這款餐包疑似改配方了，以前的尺寸較小，口感也比較扎實，真的很好吃，但是現在的口感比較鬆軟，也變得比較大顆，因此沒有很喜歡。