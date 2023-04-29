Roki Sasaki’s Japanese-born player record-tying 165 kmh (102.5 mph) pitch.



Thyago Vieria holds the NPB record at 166 kmh (103 mph).pic.twitter.com/wMW5uzy2RX — Yakyu Cosmopolitan (@yakyucosmo) April 28, 2023

能輕鬆飆出時速160公里火球的千葉羅德海洋年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希，昨（28)日客場先發登板對決歐力士猛牛，投出了165公里火球刷新自己最快球速，也追平大谷翔平共同保有日本投手最速紀錄。

佐佐木朗希過去的個人紀錄是3月4日代表日本武士隊交手中日龍的熱身賽，投出自己最快的164公里，不過該場為非正式比賽，隨著球季越深入，佐佐木朗希的手臂似乎也熱開，昨5局上面對歐力士打者杉本裕太郎的第一球，雖然被打成了界外，但測出了165公里驚人球速，引發觀眾席一片譁然。

比賽中段佐佐木朗希再接再厲，面對茶野篤政、中川圭太以及森友哉，再次送出165公里火球震撼球迷，但面對森友哉的打席不慎失手，165公里速球直擊了對方膝蓋。佐佐木朗希追平日本投手最速紀錄的片段也在推特上傳開，「好厲害！接下來是166公里嗎？」、「日本投手投出170公里不是夢」、「大聯盟球探們，這就是日本最速投手」等喝采的評論相繼出現。

佐佐木朗希首局被敲出2支安打失1分，開季連續20.2局無失分紀錄中斷，全場則以106球投完7局，被打8支安打失3分，飆出8記三振，最終無關勝敗，羅德則在延長賽第10局攻下寶貴1分，以4比3取得勝利。日職最快球速由前讀賣巨人投手維艾拉（Thyago Vieira）創下的166公里，身為本土代表的佐佐木朗希有機會打破記錄。