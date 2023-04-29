星宇航空董事長張國煒(K董）日前批評政府不重視觀光，且對桃園機場第三航廈分配方式及機場建設緩慢感到不滿，而此舉卻讓他受到許多批評。對此，媒體人張禹宣諷刺表示，當側翼聲稱台灣和新加坡差不多時，新加坡政府正極力推廣觀光，反觀台灣還在為陸客問題打轉，並直言「政治才是台灣最大的生意」。

張禹宣昨（28）日在臉書指出，當政府還在吹噓今年觀光人數上看600萬時，但2023年第一個月台灣的入境人數僅25萬人，出境卻高達69.6萬人。此外，新加坡在今年第一季入境旅客達290萬人，平均每月將近100萬人，而台灣第一季總計僅106.9萬人次，「根本不是差不多，是差很大」。

張禹宣諷刺表示，當側翼聲稱台灣和新加坡差不多時，新加坡政府不僅開放只須施打疫苗無須篩檢證明就能入境，同時極力推廣觀光，甚至舉辦新加坡獎勵計畫，讓遊客免費就能體驗40項活動。反觀台灣還在為陸客問題打轉，陸委會稱想解除禁令「雙方得坐下來談」，滿腦子都是如何利用陸客當籌碼，跳過政治架構與對岸進行談判，交通部也只會跳針喊「百萬陸客」配合演出。

對於張國煒日前隔海砲轟桃機第三航廈打算「一航廈一聯盟」罷占資源，交通部長王國材昨強調，已跟張國煒講過第三航廈主要規畫為轉機，因此3個國籍航空都可能在第三航廈。對此，張禹宣直言「不是商業量能不足反而是最基本的公家設施沒到位」。張禹宣近一步表示，民進黨執政七年，一個航廈都生不出，不斷流標延宕，還開始出征張國煒，將政治利益凌駕於產業發展之上，「從頭到尾就一個邏輯，政治才是台灣最大的生意」。