一名女高中生日前自曝糗事，某日她因整天在校沒有上廁所，放學到家門口準備拿鑰匙時，突然「尿意大發」，從原本漏幾滴尿，「到腿濕濕涼涼的，然後我的心也涼涼了」，事後PO文提醒網友尿出來時要記得把鞋子脫掉，不然球鞋很難洗，回家後也要穿拖鞋或是墊腳尖，「否則家裡也涼涼的」。

「身為正值青年的高中生，我居然尿出來…」該女網友在Dcard發文，她早上上體育課時因為一直喝水，之後整天都沒有上廁所，放學搭公車時開始有尿意，打算買完晚餐回家如廁，到家準備到院子拿藏起來的鑰匙時，「我突然超級想尿尿，然後就開始狂憋，腿夾超緊，還夾到痛」。

該女網友說後來漏了一點尿，接著越漏越多，「到腿濕濕涼涼的，然後我的心也涼涼了」，她還提醒網友尿出來時要記得把鞋子脫掉，不然球鞋很難洗，回家後也要穿脫鞋或是墊腳尖，「否則家裡也涼涼的」，稱所幸當下附近沒有人、沒被看見，還說後來假借澆水名義，到院子把「尿痕」清除。

其他網友留言「只要沒有人見到、沒有人發現，就當作事情沒有發生過，不用太傷心」、「以後記得要定時尿尿，朋友一起揪去廁所的時候，記得順便去放水」、「我朋友曾經ㄘㄨㄚˋ在褲子上，邊騎車邊流，到家還要走樓梯」、「尿失禁是沒有，不過曾經在外面差點烙賽出來」、「國中的時候睡覺睡到一半，突然覺得一陣舒爽，睜眼一看，起床洗床單囉」。