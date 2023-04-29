為活化城鎮、改善市容，義大利推出「1歐元房產計畫」，一名巴西女子在2019年花了3歐元（約台幣102.7元）買下3棟中古屋，但每間房的整修費為2萬歐元（約台幣68萬），3棟房共要花6萬歐元（約台幣205萬元）來整修，讓女子的親友與丈夫都認為她瘋了，做了一個錯誤的決定，但女子堅信這是很划算的投資，目前她決定將最小的房子自住，其他2棟房則改建為健康中心和美術館。

根據《鏡報》報導，義大利推出「1歐元房產計畫」，一名來自巴西、在美國加州擔任房產經理的女子丹尼爾斯（Rubia Daniels）在2019年聽到這個計畫以後，隨即用3歐元（約台幣102.7元）在義大利西西里穆索梅利（Mussomeli）買了3棟中古屋，彼此之間的距離車程不到10分鐘。

丹尼爾斯表示，當她告訴親友自己花3歐元買了3棟中古屋，大家的反應都認為她發瘋了，就連先生也認為她做了一個糟糕的決定，因為她雖然只花3歐元就買到3棟房，但每間房子修繕的費用約要2萬歐元（約台幣68萬），總共要花6萬歐元（約台幣205萬元）來整修房子。

丹尼爾斯指出，她認為這是一個很划算的投資，因為在加州花2萬美元（約台幣61.5萬）都買不到一輛車子，但在義大利卻可以裝修好一棟房子，這可以說是一個非常小的投資了，而且未來可以傳承給子孫。

丹尼爾斯也說，穆索梅利雖然是一個很小的城鎮，但各項基礎建設應有盡有，目前她計畫將3間房子中最小的一間改造成自住的房子，其餘兩間面積較大的房子，她想要改建成健康中心和美術館。