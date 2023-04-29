竹聯幫弘仁會與華山幫火拚，11天內在雙北市共對開67槍，引起社會震驚。新北市警方執行第三波掃蕩逮獲弘仁會30人到案，包括負責策畫掃射土城當鋪的弘仁會「弘生組」組長27歲簡姓男子、以及逃到吉隆坡的主謀「中和組」組長「鯨魚」林京履，發現這起案件，是兩組分工合作，一組提供金援，一組提供少年槍手及槍枝，分工細膩。

警方調查，「中和組」組長林京履委託「弘生組」組長簡男、由林的副手陳男擔任居中聯繫及向簡報開槍計畫，簡男再與旗下小弟策劃，挑選大膽、敢衝的少年擔任槍手，從組織內「軍火庫」取出槍彈。

事前還召集行動人員進行計畫提示，並派出交通組搭載槍手、攝影組拍攝開槍影像，並製作成影片放上網路宣揚幫威，以利未來接收金主訂單。同時還要負責槍手的費用及安家費等。

弘仁會分工掃射當鋪！「中和組」出錢、「弘生組」負責軍火及殺手。(王揚傑翻攝)

警方調查，「中和組」是弘仁會金庫，專門經營詐騙機房、地下匯兌以及網路博弈，收取車手所提領贓款。「弘生組」則是所謂的「衝組」，專門負責執行開槍計畫。

專案小組執行第三波掃蕩，分別逮捕林嫌及簡嫌及共犯等16人到案。但據了解，兩位組長都否認涉案，對案情均稱不知道、不清楚，未來全案依組織犯罪條例、槍砲彈刀管制條例移送新北地檢偵辦。