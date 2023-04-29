日本知名AV女優橘瑪麗昨（28日）抵達松山機場，被問到來台最想做的第一件事情，她開玩笑想試試看網紅「鳳梨鼠薯」吳泓逸的19.5，接著真的到對方開的手搖店19.5 TEA打卡；對此，鳳梨公開兩人的私訊對話，樂意和橘瑪麗相見歡。

鳳梨28日在社群平台PO文：「聽說日本AV女優橘瑪麗來台指定找19.5…也就是08（我）本人…果然識貨…業界中的佼佼者…08（我）就簡單用流利的日文打聲招呼…畢竟我是走國際路線的…」從對話中可見，橘瑪麗朝聖19.5 TEA時，不忘在限時動態標註鳳梨並誇讚：「我去了夢寐以求的19.5 TEA，真好喝」，鳳梨得知後回應：「原來是妳」，橘瑪麗靦腆地表示：「是我，鳳梨清茶很好喝。」

接著，鳳梨火速地切換成日文，熱情地招呼橘瑪麗「歡迎來台灣」，看到女方主動邀約未來一起合作「在展場等你」，鳳梨馬上答應，「完全沒問題，再約時間」。

最後，鳳梨還在留言區開玩笑：「近期台灣孔雀王已經盡可能低調再低調…但仍無法逃過日本女優的法眼…本人深感慚愧…」許多網友紛紛留言狂虧：「笑死，是時候展招了」、「今晚又是冰冰ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ的時候了」、「讓她嚐嚐直接被頂到胃是什麼感覺」、「坐等鳳梨哥的回應挑戰⋯⋯不過……你的秘書同意嗎？」