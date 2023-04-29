情侶交往價值觀相合很重要，一名女網友透露，朋友和男友常常為了買車、買房的想法不同而吵架，男友認為不用買房但一定要買車；她則認為住在雙北沒必要買車，努力存錢總有一天買得起房子。許多網友看了直搖頭，「價值觀不同，溝通又無效，只能分了。」

一名女網友在批踢踢發文指出，好友最近和男友因為買車、買房的想法不同，吵架吵到快分手，男方表示想買車，因為出遊比較方便；女方則認為，車子花費大又不保值，而且住在雙北沒必要買車。

至於買房，男方完全沒有興趣，覺得「根本買不起」，女方則認為要考慮到未來，「就算現在買不起，也應該要努力存錢，總有一天會買得起吧？」她覺得男友的價值觀偏向「活在當下」，直言有點看不到未來。

許多網友都認為兩人價值觀差太多，「價值觀不一樣就是分手」、「找個價值觀相近的吧，不然以後有得吵」、「分手，找價值觀相合的，這種無解」、「車可以買便宜能開的二手車，買房這個價值觀太難改變了。」

不過也有網友表示「各買各的啊！不是還沒結婚，自己做主」、「男方買車、女方買房，互不衝突。」