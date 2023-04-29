效力紅襪的台灣好手張育成日前因左手鉤狀骨骨折，被球團放進10天傷兵名單，今（29）日紅襪官方宣布，張育成已完成左手鉤狀骨切除手術，雖然沒有提到復出時間表，不過預計將缺陣6周的時間。

歷經開季低潮，正當張育成已經找到打擊節奏、逐漸站穩主戰游擊手時，他的受傷對於自己以及球團來說是沉重打擊。紅襪中線守備自休賽季以來狀況不斷，原本的主力游擊手波格茲（Xander Bogaerts）轉戰教士，本來該接替位置的史多瑞（Trevor Story）又因接受手肘手術，將會缺席開季一段時間。

紅襪原本將先發游擊手位置將交由賀南德茲（Enrique Hernandez），只不過前陣子又傷了外野手杜瓦（Adam Duvall），身為守備工具人的賀南德茲補上外野空缺，由張育成接管游擊防區，本季17場出賽，張育成.136/.174/.341的打擊三圍、3轟及8分打點雖然不夠亮眼，但最近打擊手感升溫，同時游擊守備的表現讓人驚艷。

張育成缺陣，賀南德茲再次鎮守游擊大關，新秀瓦德茲（Enmanuel Valdez）和阿洛尤（Christian Arroyo）負擔二壘防線，賀南德茲攻擊方面仍有一定貢獻，但守備卻是硬傷，生涯擔任游擊手的OAA（出局製造值）只有-6，張育成受傷的這段時間，確實造成了紅襪內野守備滿滿坑洞。