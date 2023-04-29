國防部昨(28)日公布，大陸TB-001、外號「雙尾蠍」的偵打一體無人機，首度從西南空域進入後，以逆時鐘方向繞台一圈。該無人機除偵察功能外，還可掛載飛彈、雷射導引炸彈，具有較大威脅性。中天《盧秀芳辣晚報》28日由記者「辮子妹」進行街訪，一窺年輕人對此事的想法。

中天《盧秀芳辣晚報》28日由「辮子妹」對於「共軍持續在台海周邊活動，國防部公布最新資料顯示，其中一架TB-001無人機更首度遶台飛行」一事，在街頭進行訪問。部分年輕人對此相當驚恐，「還是有點害怕，我們應該是當炮灰」、「不要波及到我，什麼都好」、「束手無策，畢竟他們是中國大陸，軍事比較強大，那我們有點悲劇，希望不要啦」。

不過也有些民眾對於共軍迫近也已經看淡了，稱「已經習慣了，已經很多次了」、「習慣成自然，再繞一圈就沒感覺了」、「國軍也不敢打」、「當作自己家在繞，來來去去嘛，我已經習慣了」。

郭正亮昨日也在節目《盧秀芳辣晚報》提到，大陸這一次只派1架TB-001無人機，應是在測試它的航程和遙控方面的穩定程度，並看能夠拍到什麼，如果能發揮出作用，台灣以後可能就會常常看到。

郭正亮還提到，TB-001航程可達6000公里，載彈有250公斤。聽說最新型的001D，可到6倍，載彈達1500公斤。且該機不只能夠蒐雷達參數，還可以在高空鎖定目標攻擊，執行斬首戰術會防不勝防。