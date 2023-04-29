綜藝天后小S(徐熙娣)的主持風格犀利、幽默，創造不少節目效果，深受觀眾喜愛。當年她與黃子佼、曾寶儀三角戀轟動演藝圈，鬧得沸沸揚揚，小S與黃子佼更是冷戰長達10多年，但兩人已破冰和解。近日，小S在節目上透露交往黃子佼時，對方幫她完成追星的心願，讓她感動到下跪痛哭誓言：「我要嫁給你！」

小S日前在《小姐不熙娣》節目笑談年輕時追星的趣事，如穿上小可愛拍照寄給日本偶像團體或是在演唱會前一天門口過夜只為了可以排到前排等等，其中她提到年輕時瘋狂迷戀日本音樂團體「DREAMS COME TRUE」（美夢成真），某一年偶像來台灣開演唱會記者會，剛好請到黃子佼擔任主持人，兩人當時正在交往，她便央求黃子佼帶她到現場「冒充記者」追星。

小S自爆年輕時追星往事。(影片來源/小姐不熙娣 YT)

超寵女友的黃子佼不僅答應帶她去，更在會後把偶像介紹給小S給認識：「她是台灣的主持人，很喜歡你們」，看到偶像和她打招呼，美夢成真的小S當場淚流滿面、腿軟下跪，甚至激動向男友示愛：「黃子佼我要嫁給你！」

對此，來賓徐凱希很有共鳴，她透露當年黃子佼是主持日韓偶像領域的「第一把交椅」，超迷日本傑尼斯偶像的她連帶很喜歡黃子佼。此外，小S加碼爆料，當時日韓偶像來台，唱片公司基本上都不是選擇黃子佼就是吳建恆主持，有次公司選擇吳建恆主持，讓黃子佼抱怨：「為什麼這次是找吳建恆不是找我？」聽聞此事，令現場來賓驚訝不已。