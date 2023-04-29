高雄一名男子去年10月扮女裝闖入台鐵新左營車站的女廁，先偷拍隔間一名女子得逞後，隔約1小時又再闖入女廁偷拍，當下被發現打落手機，男子到案坦承「我有利用手機前鏡頭看到XXX上廁所，當時她沒穿褲子」，法官依無故利用設備窺視他人非公開活動罪判刑3個月。

判決書指出，盧姓男子去年10月7日下午4點多穿著女裝在台鐵新左營車站2樓北側女廁隔間，透過手機相機窺視隔間的一名女子如廁後離開，同日5點多又再次進入女廁偷拍，被另名女子當場發覺並拍落手機，女方報警處理，盧男在偵訊時坦承不諱，法官依現場監視器錄影畫面翻拍照片、手機相簿內容認定犯罪事實。

盧男說「我有利用手機前鏡頭看到XXX上廁所，當時她沒穿褲子」，法官認為盧男偷拍2女時間有差距，且侵害不同被害人法益，應分別裁罰，審酌男子無故利用手機窺視他人如廁，嚴重侵害對方隱私並造成2人身心受創，考量其犯後坦承犯行，雖有意願調解，但女方無意願調解，兼衡其犯罪動機、目的，且男子高職畢業、家境貧寒。

法官依無故利用設備窺視他人非公開活動罪，處有期徒刑2月，又依犯無故利用設備窺視他人非公開活動及及身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，合併執行3個月，可易科罰金，犯罪用的IPhone牌手機則沒收。