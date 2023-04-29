大陸從蘇丹撤離中方人員部分乘包機返抵國門。圖為在沙烏地吉達機場，中方工作人員為撤離同胞辦理回國值機手續。（人民網）

大陸從蘇丹撤離中方人員部分乘包機返抵國門。圖為從蘇丹撤離的中國民眾抵達沙烏地吉達港。（新華社）

大陸央視新聞29日報導，中國從蘇丹撤離的部分人員，從沙烏地西部的吉達國際機場，乘坐中國國際航空CA090臨時航班，當地時間28日19時56分啟程，北京時間29日凌晨0時56分返抵國門。

據瞭解，此次執行臨時航班的飛機為波音777-300機型，機上搭載的340餘名乘客均為中國公民，經過大約十個小時飛行，抵達北京首都國際機場。

當地時間4月28日下午，300多名從蘇丹撤離的中國公民抵達沙烏地阿拉伯吉達機場搭乘臨時航班返國。中國大陸駐沙烏地使領館工作人員和外交部工作組工作人員現場組織辦理相關手續並送行。

蘇丹安全形勢依然複雜嚴峻，中國外交部和駐蘇丹及周邊國家使領館協助下，已安全轉移撤離在蘇丹中國公民1300多人。

「馬上就能看到家人了，心情很激動！」張偉明已在蘇丹首都喀土穆工作生活5年，「蘇丹發生武裝衝突後，耳邊經常傳來爆炸聲和槍炮聲，走出門就能看見被炸毀的房屋。」接到中國駐蘇丹大使館發來的撤離資訊後，張偉明第一時間收拾好行李來到集合地，統一乘坐大巴前往蘇丹港。

「在看到中國軍艦的那一刻，心裡的不安一下就消失了，尤其是看到寫有『習主席派軍艦接大家回家』的標語時，頓時熱淚盈眶。」張偉明說，從喀土穆到蘇丹港再到沙烏地吉達港，一路上中國使領館官員、海軍官兵和相關工作人員安排周到、工作高效，讓大家倍感溫暖。

在此次撤離過程中，正在亞丁灣執行護航任務的中共海軍飛彈驅逐艦南寧號、綜合補給艦微山湖號緊急駛赴蘇丹，執行撤離中國在蘇丹人員任務。首批隨軍艦撤離的678人中，中國公民668名，外籍人員10名。

在吉達機場候機室裡，15歲的徐梓雯和12歲的徐熙林手持五星紅旗靜靜等待著登機。回憶起喀土穆的情況，他們記憶深刻的是夜晚的戰機轟鳴聲和爆炸聲。「睡覺的時候，經常有飛機低空掠過，感覺牆壁都在震動。」弟弟徐熙林說，「看到中國軍艦的時候感覺很開心。」姐姐徐梓雯說：「登上中國軍艦後，心裡一下就踏實了，滿滿的安全感。」

21歲的突尼斯女孩德里迪與中方人員一起乘中國軍艦撤離至沙烏地吉達港。「中國的相關撤離工作十分人性化，床鋪都盡量優先安排老人和婦女兒童住，工作人員也都十分熱情。」德里迪表示，在中國軍艦上感受到的溫暖讓她印象深刻，「中國軍艦上的一名女兵擔心我不會說中文，主動幫我安置行李，一路上提供了不少照顧，她對我就像對待家人一樣」。

「我們在喀土穆的駐地離機場比較近，那裡經常看到戰機飛過，形勢十分緊張。」中國港灣工程有限責任公司東非區域管理中心總經理助理王冰冰帶領第一批從蘇丹撤離的中國港灣員工，即將乘機返國。作為撤離蘇丹的中企員工，他們也在使館組織下，積極為其他在蘇丹同胞提供支持和幫助。「雖然做過很多次撤離演練，但在真正要撤離的一刻，還是有些擔心。一看到咱們的軍艦，心裡馬上就不一樣了，像回到了家。」

中國駐沙烏地大使館臨時代辦殷立軍是此次蘇丹撤離行動在沙烏地的主要協調人。他說，這次中共中央決定派遣護航編隊軍艦接返我人員，充分體現中國以人民為中心的發展思想，始終把人民安危放在第一位。「中國公民的『萬里歸途』就是中國外交人員的『萬里征途』。我們將當好『留守者』和『逆行者』，全力維護我海外公民和機構的安全和合法權益。」