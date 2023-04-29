歌手鼓鼓（呂思緯）和Popu Lady成員大元（林艾璇）戀情傳了10年，兩人總低調不認愛，對外僅稱好朋友，昨(28日)深夜，鼓鼓閃電曬出和大元的閃照宣示主權，也正式宣告交往關係，令外界好奇小倆口是否「好事近」？但媒體求證男方經紀公司，對方回應不是閃婚也沒求婚，只是想感謝大元10年來的陪伴。

鼓鼓昨放閃曬出多張和大元親吻照片，可見女方親暱坐在鼓鼓大腿上，兩人甜蜜擁吻，鼓鼓說：「謝謝你用了珍貴的10年陪我寫下這首歌，當我變成我們」，並表示自己被幸福壟罩、充滿安全感，而大元也明白他的個性，兩人攜手共度許多難關，更霸氣認戀喊：「你是我的」，「謝謝你10年的青春，在我手裡永遠也不會消失」。

33歲的大元與39歲鼓鼓10年前傳出交往，大元當年上節目《大學生了沒》進而受矚目出道，成為宅男女神，更被華研簽下組成女團Popu Lady，看好成為S.H.E接班人。而過去大元在節目上不小心口誤，將「粉絲可以跟我坐愛的摩天輪」不慎說成「粉絲可以跟我做X」，她自己當下也好尷尬，之後跑宣傳一度被噤聲。

大元昨曬出去餐廳吃飯照片。（圖／翻攝自dayuanlin IG）

被鼓鼓發文認愛後，大元昨晚曬出自己去餐廳吃飯的照片，沒有正面回應同步放閃，而鼓鼓接著再發文：「晚安～明天拍MV，該睡了，謝謝所有的祝福我緩慢消化中，謝謝！」。據《三立新聞網》報導，傳聞兩人將閃婚，甚至有人猜是否已經秘婚？鼓鼓所屬的相信音樂否認，表示該首歌曲〈當我變成我們〉是紀念和大元10年感情，才會有感而發感謝女友。