大陸央視新聞用戶端29日報導，今天是大陸五一假期第一天，中國旅遊研究院指出，今年五一假期旅遊人次有望突破2019年同期水準，達到2億4000萬人次，其中，部分熱門城市一票難求，中長線遊、鄉村遊等旅遊方式熱度飆升；上海、南京等口岸出境遊熱度攀升；海南三亞酒店入住率有望突破86％。

早在五一來臨之前，假日消費就已顯示出強勁增長勢頭。大陸熱門城市五一機票提前預訂量遠超2019年同期；境內旅店市場的搜索熱度已達2022年同期9倍以上；大陸國內旅遊訂單創五年來最高。從多家平台獲悉，今年五一，遊客出遊意願強烈，出遊需求充分釋放，火爆的預定情況反映出強勁的旅遊需求。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，從預測數據來看，今年將是2020年以來最好的五一勞動節假日旅遊市場，也是乙類乙管以後迎來旅遊市場復甦和產業振興的第一個轉捩點。從預測數據上看，今年的5天假期將會有超過2億4000萬人出遊，將恢復到2019年的104％。從旅遊收入上看，預計會創造1200億（人民幣，下同，約合新台幣5280億元）以上的旅遊收入，恢復到2019年的83％以上。

旅遊作為重要的消費產業，一方面拉動目的地景區、餐飲、住宿、零售等行業增長。另一方面，旅遊業的復甦，也可以帶動景區、旅店、度假區等項目的投資和當地餐飲娛樂等存量資源的綜合利用，有助於拉動社會整體消費。

戴斌指出，今年五一假期的旅遊市場呈現出四個明顯的特徵：第一，出遊的人更多了，第二，遊客出遊更遠了。預計今年五一勞動節將會恢復到270公里~280公里這樣一個出遊距離。第三，是在目的地停留更久了，過去可能一日遊，現在可能要過一個周末，甚至要過更長時間，可能要把一個地方深度體驗。第四，玩得更有文化了，大家以前可能出去是看山看水看風景，但是現在看，無論是非遺、文博場所，還是沉浸式演出，都給予非常積極回應。

五一假期作為出境團隊遊重啟後的首個假期，在上海、江蘇等地，旅客出境遊熱度持續攀升。

從南京出入境邊防檢查站瞭解到，目前出境遊的旅客已占該口岸出境總量的65％。五一假期，南京空港口岸預計共有出入境航班167架次、出入境旅客1.9萬餘人次，日均客流量近4000人次。為應對中國旅客出境旅遊熱情，部分航空公司正在加緊恢復原有運力，國際地區航線密集上新。

根據預測，五一假期，上海浦東國際機場出入境旅客總數預計將達到21.7萬人次，日均4.3萬人次；上海虹橋國際機場出入境旅客總數預計將達到3.3萬人次，日均近0.7萬人次。

假期出遊少不了買買買，實行離島免稅政策的海南也點燃了假期出遊人們的消費熱情。某商旅平台大數據預計：今年五一假期三亞市旅遊酒店整體入住率有望突破86％，幾個重點區域，海棠灣預計突破90％，大東海預計突破85％，三亞灣預計突破80％。

預計，臨近海南的省分，廣東、廣西、四川、湖南自駕遊遊客的臨時預訂還會進一步拉高五一假期期間的訂單。