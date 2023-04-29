聯華食品公司彰化廠大火釀8死14輕重傷慘劇，仍有受傷員工在醫院醫治中。（資料照片）

聯華食品公司彰化廠本月25日驚傳大火，昨天（4／28）檢察官再相驗1名搶救後仍死亡的菲律賓籍女移工後，總計造成8人死亡、14人受傷，檢方也在昨天下午傳訊蔡姓防火管理人、工廠現場主管鄭姓課長等人，訊後蔡、鄭2人雖涉過失致死罪嫌重大，但被認定無羈押必要，都被諭知30萬元交保。

聯華彰化廠發生大火後，因濃煙致災，加上逃生路線、搶救資訊延誤等原因，造成22名受困員工被救出時，竟有10人在被送達醫院已失去生命跡象，案發當天雖搶救回3人，但前天再傳1人搶救無效，這場大火迄今已釀8死、14輕重傷慘劇，許多員工家庭因此破碎。

案發後，彰檢檢察官隨即指揮彰化縣警察局北斗分局，協同彰化縣消防局等各權責單位依專業分工，就火災發生原因、現場狀況等進行調查。

檢察陸續調閱案發現場監視錄影畫面、消防防護計畫書等資料，仔細分析並訊問相關人員後，昨天下午傳訊蔡姓防火管理人、現場主管鄭姓課長等人。訊問完畢，認蔡姓、鄭姓被告2人涉犯《刑法》第276條過失致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，均諭知以新台幣30萬元交保。

聯華食品彰化廠大火已帶走8條人命，是彰化近10年最嚴重工安意外，各地檢討聲浪不斷，彰化縣政府前天（4／27）由消防局召集縣府經綠、勞工、衛生、建設等單位啟動跨局處聯合稽查，針對縣內138家樓地板面積超過3000平方公尺的大型工廠，列入縣府公安周報管控。