魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在儀式上簽署批准阿克里（Acre）、阿拉戈斯（Alagoas）、南大河（Rio Grande do Sul）、塞阿拉（Ceará）、亞馬遜和戈亞斯（Goiás）等州的6處原住民領地。

自2018年以來，這些程序一直停滯不前，因為當時的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）說，其任內不會劃定任何原住民領地。

魯拉在致詞中表示，政府將盡可能致力於劃定更多的原住民領地，不僅僅是因為這是原住民的權，更因為要在2030年達到亞馬遜森林零砍伐的目標，需要原住民作為森林的守護者。

今年1月，原住民部長瓜加加拉（Sonia Guajajara）向巴西媒體表示，已有14處公有土地劃編為原住民領地的程序待批准，只因審查作業繁瑣耗時，需要耐心等候。

魯拉在儀式上說，政府的目標是在他的任期結束時，原住民能像巴西每位公民一樣受到有尊嚴和尊敬的對待。

魯拉強調，原住民社區的生活方式和生產方式可以保護自然資源，而農業綜合企業需要做的是恢復被破壞的地區，因為「大樹為巴西生產的利益比砍伐森林種植大豆更多」。

魯拉還指出，一定要照顧好生活在亞馬遜的人民，研究森林和生物多樣的豐富性，以便從中獲取並創造生產方式，使生活在亞馬遜的人民過上體面和有尊嚴的生活。

巴西政府也宣布向國家原住民基金會（FUNAI）撥款巴西幣1230萬元（約新台幣7585萬元），用於購買樹薯粉廠的生產原物料、工具和設備，恢復北部羅賴馬州（Roraima）亞諾馬米（Yanomami）原住民社區的生產能力。

亞諾馬米原住民領地是巴西面積最大的原住民保留地，一直遭受非法採礦者入侵，非法採礦和砍伐森林中使用的汞對水的污染影響了原住民社區的食品安全和供應，這種情況引發了一場人道主義危機，導致數百名兒童和老人在過去4年中死於營養不良和心血管相關疾病。

自今年1月以來，巴西政府一直努力驅逐礦工並支援原住民。對魯拉來說，原住民的健康是優先事項，不能讓亞諾馬米原住民的遭遇在其他原住民族部落重演；巴西是世界第3大食品生產國，兒童和成人卻瘦骨嶙峋，完全說不過去，「事實是，原住民被國家社會遺忘了，成為非法採礦者的人質」。