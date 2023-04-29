法新社報導，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）再度爆發戰鬥，濃濃黑煙直竄天際，聯合國通報飽受戰火蹂躪的達佛地區（Darfur）出現激烈巷戰，據傳多人死亡。

土耳其國防部表示，其中一架軍用運輸機遭擊中，凸顯外國政府趕忙撤離公民所承受的風險。

率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）本月15日爆發暴力衝突，兩人2021年聯手發動政變，達加洛為柏罕的副手，但後來反目。

軍機砲轟快速支援部隊位於喀土穆人口稠密區的陣地，戰士使用重型機槍交火。

經美國、沙烏地阿拉伯、非洲聯盟（African Union）與聯合國帶頭居中斡旋，以確保達成更持久的休戰協議後，敵對將領昨天同意將一再破裂的停火協議再延長3天。

但目擊者告訴法新社，他們聽到喀土穆陸軍司令部附近傳出空襲與防空火炮聲，許多居民躲避在屋內，家中的食物庫存已降到危險程度。

達加洛接受英國廣播公司（BBC）訪問時譴責政府軍總司令，說「柏罕不值得信賴，他是個賣國賊。這場戰爭摧毀了蘇丹」。

柏罕接受總部設於美國的自由電視台（Al-Hurra）訪問時，聲稱大批「傭兵」從查德、中非共和國與尼日越過邊界，趁著蘇丹陷入混亂時藉機牟利。

根據衛生部數據，這場戰鬥造成至少512人死亡、4193人受傷，統計數字據信尚不完整。

蘇丹醫師工會今天警告，醫療系統「即將」崩潰，由於無法定期洗腎，可能導致超過1萬2000人死亡。

世界衛生組織（WHO）表示，喀土穆只有16%的醫療設施正常運作，有數以百萬計民眾無法使用醫療保健服務。