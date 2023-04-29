大陸潮新聞29日報導，中國疾控中心周報28日發表《預先計畫的研究：新冠疫苗對新冠病毒Omicron變異株感染和症狀的有效性——中國，2022年12月至2023年2月》說明，自2022年12月以來，研究團隊一共在中國大陸個省級行政區畫進行了4次線上調查，根據線上調查表示，報告的新冠病毒感染率在2022年12月19日至21日達到峰值（15.5％），截至2023年2月7日，估計大陸有82.4％的人被感染。

加強針接種在六個月內證明了對感染和症狀的有效性，儘管新冠疫苗有效率隨著時間的推移而下降。但這些結果強調了開發和生產有效疫苗以及在符合條件的人群中促進及時或緊急接種疫苗的重要性。

文中指出，研究在2022年12月至2023年2月期間進行了多次線上調查，從2022年12月到2023年2月，對中國31個省級行政區畫進行了四波線上調查。用匿名問卷收集參與者的性別、年齡、地址、職業、疫苗接種狀況、疫苗類型、自上次接種以來的時間、感染狀況（症狀、診斷日期和診斷方法）以及感染的同居者人數等數據。

在這項研究中，共有4688名參與者感染了嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型。其中，3.5％未接種疫苗，1.7％、14.9％和79.9％分別接種了部分、全部和加強針，在由4688名未感染參與者組成的匹配對照組中，未接種疫苗、部分接種疫苗、完全接種疫苗和加強接種疫苗的個體比例分別為3.1％、1.3％、12.8％和82.8％。

研究發現，加強針接種對預防Omicron變異株感染的有效性在接種後3個月內為49％，在接種後3至6個月為37.9％。此外，加強針接種在預防新冠病毒感染症狀方面的疫苗有效性在3個月內從48.7％到83.2％不等，在加強針接種後的3個月到6個月之間從25.9％到69.0％不等。

文中表示，2022年12月，中國發生了一起重大的新冠肺炎疫情，超過82％的人口在兩個月內受到感染。

研究團隊表示，該研究存在一定的局限性。首先，線上調查使用了通過微信進行的便利樣本。其次，流行病曲線是使用來自2316名具有特定感染日期的參與者的數據構建的。第三，研究參與者在中國各地的分布並不均勻。最後，沒有蒐集參與者的感染史，這可能會導致偏差。第四，在探索針對特定症狀的VE時，有限的樣本量可能會導致相對較大的置信區間，未來有必要對更大的樣本進行進一步研究。