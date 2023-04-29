臺南市長黃偉哲日昨召開4月治安會報中，特地公開表揚3月份阻詐有功的207位人員，警民合作成功阻詐147件，攔阻詐騙款項逾7,176萬元，受獎者包括金融機構攔阻金額達百萬元的華南銀行、渣打銀行、中國信託、第一銀行、新光銀行、國泰世華、永豐銀行、中華郵政、京城銀行、歸仁區農會及統一超商、全家超商行（店）員。

臺南市南區一名6旬歲陳姓男子接獲一名自稱是「全省殯葬塔位銷售服務」仲介專員蔡富有欲介紹高獲利的靈骨塔投資案訊息，該專員佯稱可協助陳男以高價販賣所擁有的靈骨塔塔位，並要求陳男先再額外加購其他靈骨塔商品來增值商品價位，買家才有意願以更高的價格購買。

黃偉哲也頒獎嘉勉南警局近期偵破3件重大矚目案件有功人員。(戴志揚翻攝)

陳男見利潤頗豐於3月11日上午先前往渣打銀行(臺南分行)欲臨櫃提款新臺幣300萬元交付，因提領現金較鉅額，行員警覺有異，通報轄區員警到場協助攔阻詐騙，惟陳男當下放棄提領離去後，又於同日下午再次前往另一間渣打銀行(東寧分行)欲再提領現金300萬，所幸該行行員也保持高度警覺心，主動關懷提問後發覺疑似有詐騙情形，立即通報警方協助，警方了解及查看陳男手機紀錄後，表明這是詐騙集團慣用的假靈骨塔投資詐騙手法，陳男才驚覺差點受騙，不斷的感謝兩間行員的機警反應及肯定警方為民服務之精神，自己才能免於受騙。

此外，黃偉哲也頒獎嘉勉南警局近期偵破3件重大矚目案件有功人員，第三分局及刑事警察大隊共同偵破槍擊殺人案件，雙方疑似網路糾紛導致衝突，已拘提3人到案並查扣作案槍枝；刑事警察大隊偵三隊偵破涉嫌向靈骨塔業者恐嚇取財的暴力集團，循線調查拘提4名犯嫌到案，全案擴大追查；另第一分局協同被害人預先部署警力埋伏，有效成功逮捕詐騙車手並攔阻2千餘萬元的詐騙匯款，有效打擊犯罪，保障民眾生命財產安全。

警察局長廖宗山呼籲，近期詐騙集團常利用透過簡訊、交友軟體或網頁(例如：youtube、FB等)廣告等管道，接觸國內投資人，並要求民眾私加LINE聯繫或加入LINE群組(如投資體驗群)，後續假借專業投資策略師一對一教學投資，引導投資飆股、未上市公司、虛擬貨幣等投資標的，待民眾匯款投資獲利欲出金時，便以各種理由(洗碼量不足、保證金或稅金等)不讓你出金，或是直接凍結帳號、關閉投資網站。民眾若遇到類似疑似詐騙情事，應提高警覺並立即撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。