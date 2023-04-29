自疫情開始以後，消費者越來越習慣在線上購物，同時也因對健康更關注的狀況下，帶動起保健食品的銷售大幅增長，像男性保健品九五之丹，在過去一年於蝦皮購物上的表現就相當出色，除了單日銷售額破百萬，成為當日暢銷榜的冠軍以外，光今年第一季更創下單月營收突破雙十一電商月的紀錄，可見消費者對於保健食品的需求越來越高。

九五之丹2023 年再度抱回多項金獎與特金獎最高榮耀。(九五之丹提供)

而且全球頂尖品質認證機構「Monde Selection」也公布了最新評選結果，全方位男力保健品牌九五之丹多項產品更獲得最高殊榮，除了明星商品結合純天然酵母鋅的黑瑪卡和含足量蝦紅素的葉黃素，其他如為上班族量身打造的精氨酸、B群等，更是該品項國內唯一商品獲得世界品質評鑑金獎、特金獎等接近滿分高評價的保健品牌。世界品質評鑑獎總裁 Louis Poot Baudier 表示：「當消費者看到世界品質評鑑獎章時，可以確定該產品是同類別中的最佳選擇。」

九五之丹旗下多項商品在此次評選中獲得獎項，包括B群+鋅、海藻鈣、葉黃素+蝦紅素、黑瑪卡+酵母鋅、精胺酸等，當中B群+鋅、海藻鈣、葉黃素更是榮獲特金獎，在揭露透明度、含量作用、原料品質、食用安全等評分上更是趨近滿分，突顯品牌在研發保健品上的實力。九五之丹創辦人陳盈良表示：「我們不追求單一商品的高利潤，而是致力於提供高品質的保健品，讓更多的男性朋友受益，這也是我們一直以來的初衷。九五之丹將繼續堅持提供高品質、高效益的保健品，並致力於推廣男性健康知識。」