越式洗頭近來超夯，不少YouTuber拍片開箱，一名網友好奇詢問，去高檔髮廊洗頭一次約700元，算是很貴了，但越式洗頭竟然更貴，一次要1500元，讓他很好奇背後原因。對此，有老司機回說，越式洗頭不只是洗頭，它是一個全套的服務，但不要誤會是色色的，只是除了洗頭外，還有按摩、剪指甲、洗臉和掏耳朵等服務，引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享，台中一般的理髮店洗頭一次約200元，高檔一點的髮廊洗頭一次可能要700元，而越式洗頭一次則要收費1500元，讓他很好奇越式洗頭為什麼會這麼貴？價格足足比高檔髮廊的洗頭價格還要多一倍。

貼文引起網友們討論，不少老司機揭秘說，不要以為越式洗頭就是色色的意思，它其實是主打一條龍的包套服務，除了洗頭髮之外，還會幫客人按摩、修剪指甲、去角質、洗臉、掏耳朵等。

根據店家官網的內容可見，1500元的超值全餐的服務相當多元，其中包括洗腳、去角質、刮鬍子、掏耳朵、臉部按摩、美容SPA、敷臉、手腳按摩、肩頸按摩、洗臉、洗頭等。整套流程操作下來大約需要90分鐘。

近日越式洗頭超級夯，不少網友也紛紛在臉書上分享體驗心得，除了有許多男客人表示很喜歡之外，其實也有不少女客人大讚越式洗頭。