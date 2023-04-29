觀光客出來面對！澎湖人遭砸車追打 鄉親圍警局：忍很久了

澎湖一名捐肝救父的洪姓孝子26日遭6名觀光客拖下車暴打，引爆當地人怒火，目前洪男肺部出血，仍在治療中；澎湖前副議長陳雙全表示，事發至今雖憤怒不捨，但下一階段是透過司法給予施暴者嚴厲制裁，律師陳宗元已說願意免費為洪男打官司，將由他向被害人與家屬轉答。

據《澎湖新聞網》報導，陳雙全表示目前只有讓施暴者受到最嚴厲的法律制裁，才能為澎湖人討公道，痛批「遊客侵門踏戶痛毆澎湖孝子，沒有任何一位澎湖人可以接受」，事發至今已3天，除了憤怒和不捨外，下一階段應該看法官在非告訴乃論的妨害秩序罪、強制罪上，判施暴者的刑罰。

陳雙全說目前律師陳宗元已表達願意免費為澎湖孝子打官司，並透過他向被害人與家屬轉答，希望透過律師在司法程序上強力主張，讓施暴者面對最嚴厲的法律制裁。

住西嶼內垵的洪姓男子26日中午開著轎車，由馬公往白沙西嶼方向行進，一群分別來自台北市、新北市及桃園的觀光客，分乘3輛機車行經東衛大路口，由於違規左轉，洪姓駕駛見狀按喇叭示警，卻遭觀光客將他拖出車外暴打，洪男掙脫後還遭對方拿安全帽一路追打、踹腳。

被打的洪男親友得知後，聚集10餘人在東衛派出所門口與警員對峙，並大聲疾呼要求警方務必嚴辦肇事者，他們說每到觀光季節，外來的遊客就「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，警方回應一定會依法嚴辦，相關施暴者已移送澎湖地檢署偵辦，請澎湖鄉親保持理性。目前涉案3人6萬元交友，另1人因未出手攻擊被害人，諭知請回。