中國大貓熊保護研究中心澄清多隻大貓熊相關謠言。（中國大貓熊保護研究中心）

中國大貓熊保護研究中心澄清多隻大貓熊相關謠言。（中國大貓熊保護研究中心）

中國大貓熊保護研究中心 28日發文澄清多隻大貓熊相關謠言指出，最近，貓熊中心多隻大貓熊受到高度關注。大貓熊「林惠」的突然離去，讓大家很痛心。逝者已矣，生者如斯，大家關心的「林陽」目前在都江堰基地非參觀區安靜生活，健康養老，「林冰」和「嘟嘟」在雅安基地非參觀區，平安健康，且「林冰」今年沒有繁育計畫。關於旅美大貓熊「美香」「添添」「小奇蹟」的情況，也多次通過各種管道進行了說明，三隻大貓熊身體狀況總體良好。

中國大貓熊保護研究中心稱，他們理解大家對大貓熊深沉的愛，但必須清楚且清醒的認識：大貓熊是野生動物，是猛獸，是經過八百萬年殘酷競爭生存下來的「活化石」。大貓熊飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，哪怕是專業人士也無法僅憑「網路看診」就能判斷一隻大貓熊健康與否，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理工作。

貓熊中心的每一隻大貓熊都是自己的寶貝。聽到關於他們的所有謠言，氣憤、痛心。因為在大家看不到的地方，有專業的飼養團隊和獸醫人員精心照顧著牠們，尊重牠們的習性，維護牠們的健康。無論是否在公眾視線，牠們都會受到精心照顧。

大貓熊是中國的國寶，如果真的愛大貓熊，請大家科學理性看待大貓熊飼養管理工作，尊重大貓熊保護事業來之不易的成果，至少可以做到不造謠、不信謠、不傳謠。雖然大貓熊不會上網，但也請大家為牠們營造一個風清氣正的網路環境。