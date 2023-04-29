楊丞琳日前宣布將回到家鄉台北小巨蛋開唱，6月17、18日將是她第五度攻蛋，昨(28日)晚間為了宣傳門票今開賣，楊丞琳在IG直播和粉絲互動，一連唱了近20首經典歌曲，過程中仍有網友鬧場，此外不少人都點播想聽她唱李榮浩的〈烏梅子醬〉，她直球回應不會唱其他人的歌，「要麻煩你們去別人的演唱會那邊聽喔」。

楊丞琳去年在大陸節目《還有詩和遠方》上的一番話意外掀起批評，由於她先表示台灣沒有豆腐魚，所以沒看過也沒吃過，更指：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，引來大批台灣粉絲圍剿。近日，有網友在IG問她在演唱會上「海景第一排可以吃海鮮嗎？」她則高EQ回：「可以喔，趕快買第一排。」

楊丞琳演唱會門票今上午開賣。（圖／中時資料照片）

昨楊丞琳在直播中替演唱會熱身，唱了〈慶祝〉、〈甜心咒〉，還有久違的〈雨愛〉、〈絕對達令〉、〈只想愛你〉、〈我們都傻〉，唱〈年輪說〉時也唱了搞笑版的〈黑輪說〉，她表示有些歌雖然很經典，但因為年紀的關係，以後可能不會再唱，並坦言偶爾也會忘詞，並用「手指下跪」的方式跟大家致歉。

38歲的楊丞琳，外貌與剛出道時差不多，有網友問她凍齡的方法，她表示原本小時候只搽化妝水，年紀漸長才重視保養，一開始最注重脖子的皮膚，接著也會敷面膜、徹底卸妝，每天至少喝2500cc的水，另外，見到不少網友想聽李榮浩的〈烏梅子醬〉，她也無奈說：「那些點其他人的歌的，I'm sorry我唱不了，要麻煩你們去別人的演唱會那邊聽喔！」，而楊丞琳LIKE A STAR世界巡迴演唱會將於今上午11時於KKTIX開賣。