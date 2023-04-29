LuxyGirls啦啦隊先前在場邊做出「一字馬」，還上下搖動臀部企圖干擾敵隊的球員罰球，引起不小的爭議。藝人舒子晨（Nikita）本月宣布回鍋LuxyGirls並擔任隊長，昨（28日）她轉PO自己在場邊秀「胯下運球舞」的10秒片，爆笑的動作逗樂大批網友。

畫面中，舒子晨身穿啦啦隊制服，露出平坦小腹、ㄦ字腰身和修長美腿，雙手則拿著白色彩球賣力地熱舞，還模仿球員的胯下運球和投籃，動作到位且表情超認真，成為場邊最突出的風景，舒子晨在文中滿意地說：「誰說LUXY GIRLS干擾罰球只會一字馬，我們也會跨下運球跟投籃餒。」

影片曝光後，林岱縈笑說：「超專業」，哈孝遠妻瑄瑄則問：「下個球季你會不會上場當球員啊⋯⋯」，舒子晨回應：「台啤…需要我嗎？」其餘網友紛紛留言：「開班教學罰球」、「可以先發了」、「正妹搞笑又真又正」、「滿滿的喜感天賦～」、「最後484出現猴子臉啦」、「太好笑了啦」。

不過，也有網友批評：「好了啦有素質一點啦，每個啦啦隊都用這招就臭掉了」；對此，舒子晨沒放心上，回嗆：「報警抓我啊」，而另名網友發表沒必要這樣的建議，她也回應：「有啊，你沒看到輸6分。」