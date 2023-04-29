勞動部昨（28）日表示，自總統蔡英文上任以來，基本工資已經調整7次，由2萬8元提升到2萬6400元，調幅近32％。然而一份最新民調卻指出，有近7成的民眾認為調高基本工資對新鮮人幫助不大；另網友也砲轟，台灣國民領基本薪資占比不高，尤其是退休長者、薪資三萬出頭勞工會因此變得更慘。

據勞動部27日公布的統計資料，111年初任人員薪資平均為3.4萬元。入口網站《Yahoo民調》28日對此發布網路投票，截至29日上午9點10分，已有超過4800人參與該投票。在針對「你認為調高基本工資有助於拉抬初任人員起薪嗎？」題目，認為「幫助甚微」的民眾最多達61.1%、「毫無幫助」的網友也有14.6%、另稱「有所幫助」的人占13.5%、抱持「幫助很大」態度的參與者僅僅只有6.9%、剩下3.9%為「不知道/沒意見」。

綜上所述，將認為「幫助甚微」與「毫無幫助」的民眾占比相加，有高達75.7%的參與者偏向基本資工調漲對於初任人員幫助不大。

且調高基本工資除了幫不了職場菜鳥，網友也怒轟，「沒漲薪資的全部倒楣，尤其是退休老人」、「很多本來就領超過三萬的不就很衰小，他們薪水不會調，但物價一直漲」、「工資漲6%，物價漲10% ， 有屁用 ？ 重點是要穩定物價」、「公司倒閉，失業潮就來了，政府別把責任往企業推」、「同樣招式搞太多次了...徹底失信，台灣沒幾個人在領基本工資的」、「工資5年前就高於基本工資，這五年來基本工資一直漲，我的薪水卻沒漲」。