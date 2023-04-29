民眾黨主席柯文哲29日參加大甲媽祖遶境回鑾行程。（陳淑芬攝）

民眾黨主席柯文哲29日參加大甲媽祖遶境回鑾行程。（陳淑芬攝）

民眾黨主席柯文哲（前排中）29日到台中市福興宮祭拜後，參加大甲媽祖遶境回鑾行程。（陳淑芬攝）

提「聯合政府」挨批沒睡飽 柯文哲：根本還沒睡

民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，今天一早到台中市福興宮祭拜，展開參加大甲媽祖遶境回鑾行程。針對鴻海集團創辦人郭台銘批他提出「聯合政府」是「還沒睡飽」，柯回應說：「我根本是還沒睡」；至於為何提出「聯合政府」？他大嘆一口氣說，台灣要想辦法走出藍綠互鬥的泥沼，30幾年前分裂到現在，台灣要有重新緩解。

民眾黨主席柯文哲結束訪美行程後，受訪宣布將去登記總統初選，主張以「聯合政府」團結台灣。他今天參加大甲媽祖遶境回鑾行程，規畫上午8時30分從台中福興宮出發，將走到下午4時，他抵達福興宮時受到黨籍民代及地方歡迎，祭拜時，支持者還高喊「柯總統凍蒜」！

對於郭台銘批他提「聯合政府」是「沒睡飽」，柯文哲回應說：「我是還沒睡」。至於為何提出「聯合政府」？他先大嘆一口氣後表示，台灣要想辦法走出藍綠互鬥的泥沼，他覺得30多年還是很明顯的意識形態對抗，台灣是一個分裂的國家，也不是個辦法，30幾年前分裂到現在，台灣要有重新緩解。

柯宣布登記黨內總統初選後，國民黨主席朱立倫提出適當時機將與他見面一事，柯回應表示，「再談吧，我才剛回來而已，再想想看」；對於新北市長侯友宜對兩岸論述提出「杯水理論」，柯則說：「我第一次聽到，還沒想過要如何評論」。