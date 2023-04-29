不經意脫口而出的髒話，讓《ESPN》女記者瑪莉李維拉（Marly Rivera）丟了工作，她不滿遭到同行的伊馮蓋特（Ivon Gaete）插隊採訪洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），憤而飆罵對方而遭EPSN開除。
事情發生在本月19日洋基主場對陣天使賽前，當時瑪莉正在一旁等待替小粉絲簽名的賈吉，不知情的伊馮抵達現場，也準備採訪賈吉，瑪莉表達了她已經先約好了訪問時間，伊馮露出不滿情緒，眼見對方沒有要理會自己的意思，瑪莉火大開嗆：「該死的X子（f-king c-t）」，伊馮瞪大雙眼，不敢相信自己聽了什麼，隨後向攝影師確認是否錄到畫面，眼見兩人吵得不可開交，賈吉最後也沒接受她們的採訪。
有些人則替瑪莉發聲，認為她會那麼生氣也是情有可原，但同樣身為女性卻爆出藐視同性的言語，最終遭到ESPN開除處分，瑪莉後來透過《紐約郵報》向伊馮表示歉意，「我必須對我所說的話負責任，我不應該這樣做，雖然有情理上的因素，但這不是做出這行為的藉口。」
瑪莉自2011年開始擔任洋基記者，在棒球界享有一定知名度，不過她長期以來和伊馮的丈夫、也就是大聯盟宣傳部副總裁布倫德爾（John Blundell）勢不兩立，瑪莉認為這也是導致她被解雇的原因之一。
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