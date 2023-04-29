Aquí el momento donde la destacada reportera de ESPN, Marly Rivera, tuvo un incidente en el que pronunció palabras impublicables hacia la reportera venezolana Ivón Gaete en el Yankee Stadium, en frente de Aaron Judge.



Gaete es la esposa del vicepresidente de Comunicaciones de… pic.twitter.com/SIQZgHgHhv — Héctor Gómez (@hgomez27) April 27, 2023

不經意脫口而出的髒話，讓《ESPN》女記者瑪莉李維拉（Marly Rivera）丟了工作，她不滿遭到同行的伊馮蓋特（Ivon Gaete）插隊採訪洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），憤而飆罵對方而遭EPSN開除。

事情發生在本月19日洋基主場對陣天使賽前，當時瑪莉正在一旁等待替小粉絲簽名的賈吉，不知情的伊馮抵達現場，也準備採訪賈吉，瑪莉表達了她已經先約好了訪問時間，伊馮露出不滿情緒，眼見對方沒有要理會自己的意思，瑪莉火大開嗆：「該死的X子（f-king c-t）」，伊馮瞪大雙眼，不敢相信自己聽了什麼，隨後向攝影師確認是否錄到畫面，眼見兩人吵得不可開交，賈吉最後也沒接受她們的採訪。

有些人則替瑪莉發聲，認為她會那麼生氣也是情有可原，但同樣身為女性卻爆出藐視同性的言語，最終遭到ESPN開除處分，瑪莉後來透過《紐約郵報》向伊馮表示歉意，「我必須對我所說的話負責任，我不應該這樣做，雖然有情理上的因素，但這不是做出這行為的藉口。」

瑪莉自2011年開始擔任洋基記者，在棒球界享有一定知名度，不過她長期以來和伊馮的丈夫、也就是大聯盟宣傳部副總裁布倫德爾（John Blundell）勢不兩立，瑪莉認為這也是導致她被解雇的原因之一。