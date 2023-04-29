星宇航空董事長張國煒（K董）26日提及世界各國都在積極推動觀光產業，批評台灣政府不太重視，嚴重落後新加坡。對此，剛從新加坡回台的國民黨副主席連勝文感觸很深，並透露當地執政黨的朋友認為，中國大陸重新開放邊境後，相信新加坡將因此受益，反觀大陸觀光客根本不能來台。連勝文強調，不知道政府到底要如何幫台灣觀光業走出疫情困境，「阿煒只是講出了事實，戳破了國王的新衣」。

連勝文昨(28)日在臉書指出，他這周前往新加坡參加食品展時，看到會場、旅館、餐廳或觀光景點都有非常多的旅客，且新加坡樟宜機場並未因疫情封閉而退步，反而在軟硬體設施及服務上比疫情前更好，此外，連勝文提到他二月底去香港時，發現赤臘角機場硬體設備有顯著提升，也增加許多方便旅客的服務設施，可見疫情並未阻礙香港或是新加坡更新或建設新機場設施的計畫，反而利用機會投資升級，迎接疫後觀光產業的復甦。

國民黨副主席連勝文感嘆表示，不知道政府要如何幫助台灣觀光業走出疫情困境。（資料照,粘耿豪攝）

話鋒一轉，連勝文提到桃園機場第一航廈，對於身高194cm的他而言，不論是在走向或走出登機門的通道上，都必須閃躲各種掛在天花板的告示牌，「台灣現在這麼多來自歐美的職籃球員，如果從一航廈入境，不知道頭會不會被天花板卡住？」

連勝文透露，他在新加坡時，當地執政黨朋友們坦言新加坡觀光產業還沒回到疫情前水準，隨著中國大陸重新開放邊境，他們相信新加坡將因此受益，並迅速達到疫情前觀光產業的產值。連勝文說現在新加坡觀光產業非常的旺，工作機會多於人力供應，如何克服人力資源不足的挑戰，才是新加坡政府正在努力解決的課題。

反觀台灣，連勝文直言大陸觀光客不能來台，過去有許多高消費的陸客來台灣消費，現在都是零，不知何時才能重新開始，何況兩岸兵兇戰危使外國旅客及國際商務客對台灣卻步，連勝文感嘆表示，真的不知道現在政府的政策，到底要如何才能幫助台灣觀光業，走出疫情困境，甚至回復成長？「阿煒只是講出了事實，戳破了國王的新衣」。