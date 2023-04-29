美國第一共和銀行（First Republic Bank）先前拿了數百億美元救命錢，但首季財報慘不忍睹，加上存款失血上千億美元（約台幣3兆元），倒閉危機再起，消息傳出後，周五（28日）股價暴崩43%至3.51美元，創下歷史新低，今年以來跌幅已超過97%。知情人士透露，最終可能由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

綜合外媒報導，第一共和銀行24日公布第一季財報，截至3月底，存款餘額降至1045億美元，較去年底1764億美元暴減40.8％。首季獲利年衰退33％降至2.69億美元。

該銀行慘烈財報曝光後，資金外流情況遠超市場預期，再度來到生死邊緣，拖累股價持續崩跌，周五慘殺43%至3.51美元，創史上新低，市值跌破10億美元，其標普500指數成分股地位恐不保。近幾個交易日因波動激烈，曾數度暫停交易。

第一共和銀首季存款失血上千億美元也驚動白宮，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）27日表示，白宮持續監控該銀行的情況，拜登政府已準備好必要時採取行動。

消息指出，第一共和銀最有可能被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，近日已安排其他銀行及私募股權公司共商聯手拯救，進行可能的收購投標。

美國投資研究機構CFRA Research分析師Alexander Yokum表示，最有可能的結果是FDIC接管後出售第一共和銀行，或是將這家銀行的資產賣給其他金融業者。

第一共和銀行上（3）月中旬，獲得美國銀行、富國銀行、花旗、高盛在內的11家大銀行聯手拯救，投入總計300億美元存款，但仍瀕臨倒閉的命運。