即將進入5月，許多攸關荷包的新制準備上路，其中綜合所得稅有多項減稅紅包；房屋稅開徵，繳納期限至31日；許多人使用的一卡通MONEY，餘額提領服務將收取每筆15元手續費；新北市飲料店實施禁用一次性塑膠杯；COVID-19降級到第4類傳染病，中央流行疫情指揮中心解編，民眾施打公費新冠疫苗將收取掛號費。《中時新聞網》整理5月相關新制，供民眾參考。

一、報稅

5月報稅季即將到來，近3年受到COVID-19影響，報稅期延長至6月底，今年恢復正常，從5月1日起至31日截止。財政部推出減稅紅包，包括一般民眾免稅額調高4千元，至9萬2千元；單身標準扣除額調高4千元至12萬4千元，有配偶者標準扣除額調高8千元至24萬8千元；薪資所得特別扣除額調高7千元至20萬7千元。

二、房屋稅開徵

今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至31日；有8種方式可以繳稅：金融機構、便利商店、晶片金融卡、ATM、活期存款帳戶、信用卡、電子支付帳戶、長期約定帳戶轉帳。

三、一卡通MONEY餘額提領收15元手續費

一卡通票證公司公告，5月1日起使iPASS MONEY（一卡通MONEY）餘額提領服務，除部分銀行仍維持免手續費外，其他銀行將收取每筆新15元的手續費。

四、新北禁用1次性塑膠杯

新北市5月1日起轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，若業者違反規定，將依照《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰款，限期仍未改善可按日連續處罰。

五、COVID-19降級

5月1日起，COVID-19從第5類傳染疾病降級到第4類，指揮中心也在同日解編；快篩實名制退場，民眾有購買實名制快篩需求，可於4月30日前持健保卡至健保特約藥局購買。另外，5月1日至醫療院所施打公費新冠疫苗，將收取掛號費。