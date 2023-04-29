中信資融主要業務為汽車分期、企業融資、汽車租賃、先買後付等金融服務，未來中信金控規劃增資中信資融10億元拓展業務，並持續挹注資源強化中信資融產品開發，滿足客戶多元金融需求。中信金控將擁有銀行、保險、證券、創投、資產管理、投信、保全、彩券及資融等9家子公司。

中信金今年累計前三月合併稅後盈餘129.59億元、年減20％、每股稅後盈餘（EPS）為0.66元。今年首季子公司中信銀動能動強，除了利息收入外，法金也有大型聯貸案帶動，整體稅後獲利成長53％，台壽則因受到新臺幣升值影響且投資處分獲利較少呈現虧損8.82億元，但防疫險提損比實際發生高，後續有機會回沖。

3月份子公司中信銀存放款業務動能穩定成長，財富管理及法人聯貸業務動能佳，單月稅後獲利達43.28億元、前三月稅後獲利達113.67億元、年成長53％，主要來自淨利息收入、手續費收入成長，加上存放款基盤成長及利差擴大成長近20％；另因財富管理業績雖受到瑞信、債券殖利率下降衝擊，但有大型聯貸案收入增加，而信用卡消費金額隨解封後手，旅遊消費增加的帶動下，手續費收入比去年同期增加12％。