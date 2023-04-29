再過1天就進入5月，小孟老師在臉上分享5月財運起飛的前4名生肖，依序是生肖龍、生肖虎、生肖馬、生肖猴，其中生肖龍可吸引貴人前來幫助，因為好人緣讓他們財運獲得好表現，可好好把握。

▍第4名：生肖猴

生肖猴在5月人氣不斷飆漲，財運與事業發展也越來越旺，從事業務相關工作的朋友更是接案接到手軟，在工作上可遇到財力雄厚的人一起合作，有望在事業上拚出一些成績。

▍第3名：生肖馬

生肖馬在5月只要好好調整投資方向，財富將可用暴富來形容！工作可一掃過去的不順遂，表現將會穩如泰山，容易被貴人提拔，並得到亮眼成績。

▍第2名：生肖虎

生肖虎在5月將可受到老闆的重視及提攜，只要好好把握機會並加強自己的專長，就可成為職場上的重要人物，有望大賺一筆。

▍第1名：生肖龍

生肖龍在5月將有機會展現自己，在人際關係上不僅可吸引到許多貴人前來相助，更可因為好人緣讓他們財運獲得不錯的表現。