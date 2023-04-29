早早在23日就以4連勝橫掃籃網出局的七六人，如今又碰上場外問題了！因為美國八卦媒體《TMZ》在29日搶先爆料，「大鬍子」哈登竟在七六人晉級後兩天，在拉斯維加斯一家賭場外面跟一名男子爆發口角與肢體衝突，更意外的是，這名男子竟是哈登團隊的「自己人」。

《TMZ》跟拍團隊當時拍到哈登站在拉斯維加斯一家賭場外面，直接跟身邊一名男子爆發激烈口角，接著甚至動手推了對方且打臉，不過根據《TMZ》最新報導，目前兩人已經和好，就跟沒事發生一樣，拉斯維加斯當地警方也沒接到任何報案電話。

哈登在今年季後賽首輪表現相當強勢，場均拿下17.3分、8.8助攻、5.5籃板與1.5抄截，是七六人可以輕取籃網晉級的頭號功臣，畢竟恩比德因為膝蓋受傷連G4都沒有打，如今哈登卻又爆發場外糾紛，接下來是否會影響到他的表現有待觀察，七六人將於5月2日跟塞爾提克進行季後賽次輪G1。