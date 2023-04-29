女星尹嘉萱2012年和陳子玄、黃甄妮組成「台灣女孩」出道，因為演出八點檔《世間情》打開知名度。2021年她宣布秘婚4年，對象竟是黃立成表弟Henry，夫妻倆目前移居美國拉斯維加斯生活，不過她仍不忘演藝夢，不但積極爭取好萊塢表演機會，更經營自媒體紀錄日常生活，創下7380萬觀看數。

尹嘉萱離開前公司後，決定在不同平台拍攝影片，其中一支影片是在示範如何用衛生棉去清潔窗戶的生活智慧，點閱破百萬，她透露靈感來自許多viral videos(網路爆紅短片)。經過多年的累積，她逐漸打開知名度，許多廠商開始找她業配合拍廣告。此外，她還有支紀錄夫妻之間做錯事後的不同態度影片，該影片竟高達7380萬觀看數，成為她目前觀看次數最高的影片。

尹嘉萱除了在自媒體表現亮眼外，也積極打入美國好萊塢，坦言面試戲劇時最開心就是自我介紹，不需介紹到年紀、身高與體重，因為在好萊塢只在乎會不會演戲、適不適合角色。她也透露若收到好劇本或廣告邀約，也不排斥返台拍攝。

事實上，尹嘉萱情路坎坷，在感情路上尋尋覓覓，2014年透過朋友介紹，才認識了黃立成表弟Henry，兩人一見鍾情，第二次見面就決定交往，3年後選擇在西班牙完婚。她曾在談話性節目上透露，以為自己看人很準，想不到剛進演藝圈時，交往一名大17歲「音樂才子」讓她破功 ，對方不僅花心愛上酒店，最終更因為搞大酒店妹肚子，導致戀情破局。