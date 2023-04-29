高雄愛河今清晨又驚見浮屍，這已是本周以來第二起案件。今(29日)清晨，有民眾發現一名女子浮沉在河面上，當下立刻報警，警消趕到場時，立刻下水救援，但該位女子被救上岸時已無生命跡象明顯死亡，初步研判年紀約70歲上下，身上並無任何證件也無外傷，初判並無外力介入，目前警方正釐清身分並調查落水原因，並報請檢察官相驗。

無獨有偶，27日清晨6時許。有運動民眾行經法院前愛河邊時，突然見到河面上有一具疑似人形物體浮在水面，趨前一看後發現竟然是一具屍體，嚇得民眾立刻報案，警消到場後將屍體打撈上岸，發現死者為一名女性，身上雖無外傷，但已有腐爛跡象，研判死亡多時，目前正清查死者身分。

據了解，發現浮屍的地點位在中正四路與河東路口旁愛河，民眾經過時看警水面上有人形物體浮在水面，仔細查看後發現疑似為人體，嚇得立刻報案。

警消打撈上岸後，確認死者為一名女子，但身上並無外傷及身分證明文件，明顯死亡多時。