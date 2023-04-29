澎湖當地一名洪姓男子26日因行車糾紛，遭6名觀光客拖下車暴打，引爆當地怒火；事後其中1名王姓嫌犯稱是洪男先開車撞人，一票人擔心洪男「肇逃」才會施暴，還說自己沒有參與毆打；對於此說法，網友不買單痛批「怕肇逃要拖下來痛扁一頓？」「怕肇逃先打一頓？難怪澎湖人這麼生氣」。

王姓男子事後被起底在桃園開設資產管理公司，公司與個人臉書被網友灌爆，他昨（28）出面回應，當時是和一群朋友相約到澎湖，大家陸續出發，他因為騎比較慢，行經事發路段時聽到喇叭聲，慢慢騎過去，對方的白色車子卻突然衝出來撞到他，坦承當下雙方有糾紛，但白車確實有逼車行為。

針對王男說朋友是覺得洪男「要肇逃」才會痛毆對方，PTT上網友怒罵「8+9邏輯:怕對方肇逃可以爆打一頓」、「怕肇逃要拖下來痛扁一頓喔？」（翻攝自PTT）

王男說，雙方發生糾紛後，才有後面動手打人的部分，並強調自己也是受害者，並沒有動手，當時他在車上並沒有下車參與毆打，希望有其他監視器畫面能證實此事，另外朋友是因「覺得他要肇逃」，才把對方拉下車。

針對王男說朋友是覺得洪男「要肇逃」才會痛毆對方，PTT上網友怒罵「8+9邏輯:怕對方肇逃可以爆打一頓」、「怕肇逃要拖下來痛扁一頓喔」、「怕他逃跑，所以先把他從車裡拖出來打趴」、「正常人看到你們89六個人在那邊叫囂，誰敢下車啊」、「笑死人，六個人怕一個肇逃」、「怕他肇逃所以想打他一頓囉？」「怕肇逃先打一頓？難怪澎湖人這麼生氣」。