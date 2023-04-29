為掌握國際上最新的火災鑑識、消防搶救及緊急救護發展趨勢，新北市政府消防局副局長陳崇岳率員前往美國進行考察。考察團成員總共5人，包含火災鑑識中心技正王惠慧、專員黃柔瑄、外勤中隊長沈衍邑及高級救護技術員李憲賓，於美國時間4月26日抵達印第安納州的首府印第安納波利斯，前往拜訪消防局及消防博物館，並參加國際消防教官研討會(Fire Department Instructor Commission，FDIC)

印第安納波利斯位於美國中西部，為美國第15大城，近年發展快速，人口約為89萬。參訪團拜訪位於該城消防局的第7消防站，受到指揮官史蒂芬熱情的接待，他表示印第安納波利斯有44個消防站，每年火災案件約6萬6,245件、救護案件約8萬6,328件，2022年消防人員有1,267人。史蒂芬也邀請參訪團參觀廳舍，與消防站同仁共同喝咖啡聊消防工作的甘苦，並交換紀念品，表達兩個異國城市的友誼。巧合的是，消防人員克里斯的外祖父母皆是臺灣人，聽聞本局拜訪，特地放下手邊工作熱情接待，邀請陳副局長共同駕駛雲梯車繞行街區。

拜訪印第安納波利斯消防局的第7消防站，指揮官史蒂芬熱情接待。(新北市消防局提供)

印第安納波利斯消防博物館退休人員利維斯除協助導覽，並向陳崇岳展示其父親擔任消防人員期間的照片。(新北消防局提供)

隨後，參訪團前往印第安納波利斯消防局不遠處的消防博物館，巧遇退休消防人員利維斯，利維斯得知參訪團來自臺灣，主動為參訪團進行導覽。他表示，該館原為印第安納波利斯第2消防站，始建於1872年，是該城現存最古老的消防建築，於1995年改為消防博物館並開放民眾參觀。館內珍藏許多古董消防車、裝備器材、服制飾品及珍貴的照片，利維斯特別介紹一張掛在牆角的照片，照片中是他的父親擔任消防人員時所拍攝，令參訪團感佩利維斯父子對消防的熱忱與付出。

參訪團接續參加FDIC，此為北美消防界的盛事之一，也是國際上具有領導性的消防培訓活動，每年在印第安納波利斯舉辦，今年更與JEMS(緊急救護雜誌)合作，共同辦理研討會、訓練課程、展覽、技能競賽等系列活動。今年最大的亮點，為主辦單位在盧卡斯石油體育場仿消防隊的空間結構打造「未來消防隊」，將現代設計理念與先進技術相結合，以提高消防救援的安全性及效率，參觀者可以在此觀看內部所展示的新式設備和產品，包括電子裝備、消防機器人、無人機、除污作業設備、指揮和調度設備、高階消防訓練裝備以及保障消防人員健康的產品。此外，為提高本局OHCA存活率，中隊長沈衍邑與高級救護技術員李憲賓在JEMS的各個攤位實施救護技術操作互動，包括CPR、BVM給氧、插管、靜脈注射、骨針施打及大出血止血等，與各國救護技術員進行交流。