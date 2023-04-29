圓裕耕耘軍工規格與商務型軟板產品市場多年，2022年合併營收為27.23億元，營業毛利為5.54億元，合併毛利率為20.35%，營業淨利為2.13億元，年增8.61%，稅後盈餘為2.47億元，年成長52.39%，為歷年新高，每股盈餘為4.05元。

受到傳統淡季及工作天數較少影響，圓裕今年第1季合併營收為5.3億元，年減23.27%。

為增進員工對公司的向心力，並保障員工未來退休經濟生活的穩定，圓裕開辦「員工持股信託」，圓裕董事長張志中表示，公司於2022年11月10日掛牌上市後，旋即開始著手規劃辦理「員工持股信託」，透過此次「員工持股信託」的執行，讓員工定期定額投資圓裕企業股票，讓員工成為公司股東，戮力創造公司盈餘，也分享公司利潤，落實公司企業核心文化，共創公司與員工間勞資雙贏的夥伴關係。

圓裕企業員工已組成員工持股會，由員工授權持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司所提撥獎勵金，共同交付元大銀行信託管理，為員工、股東及公司共創三贏。