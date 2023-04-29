桃園市消防局第一大隊日前桃園忠烈祠舉辦古蹟歷史建築搶救演練。（消防提供）

桃園市消防局第一大隊日前桃園忠烈祠舉辦古蹟歷史建築搶救演練，除提升各分隊救災能力，也偕同場所員工一起參與演練，實地模擬當火災不幸發生時，員工如何第一時間進行通報、滅火及避難逃生，以降低人員及財物的損失。

桃園忠烈祠前身為「桃園神社」，建於1935年，為桃園地區信仰中心，後因年久失修，1986年由地方政府籌款修葺整建，1994年被內政部指定為台閩地區國家第３級古蹟。內部供奉著作戰英勇捐軀的軍、民以及因公殉職之軍、警、消、民等個人之靈位。2022年起則陸續於園區內設置繪馬褂所、祈禱頒布所、風鈴迴廊等，並販賣做過入魂儀式的御守及邀請其他攤商入駐，吸引大批人潮湧入觀光。

演練項目假設建築物內疑似因電線走火發生火警，大量火煙竄出，場所人員通報119、疏散場所內民眾並執行初期滅火作業，消防人員接獲通報後立即趕往現場。由於現場為人潮眾多場所，消防人員立即入室進行人命搜救，迅速救出受困民眾，且現場有大量文物及古蹟，根據「古蹟及歷史建築消防救災處理原則」，古蹟於搶救時需有別於一般建築物以水柱搶救，而是以壓力較低、衝擊力較小的細水霧進行救災，避免文物及古蹟在搶救時造成結構上的損壞，現場並同時運用空拍機於空中進行嚴密監控，供指揮官作為指揮調度之參考。

消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，桃園忠烈祠暨神社文化園區於近年快速發展，人潮亦越來越多，假日時甚至每日約有5000人的人潮，於救災時除了需考量古蹟文物之保存外，亦須考量如何有效率地執行人命疏散及救助。「防災重於救災」，透過本次搶救演練，期許讓消防人員更加熟悉場所外，也持續強化場所管理人員災害應變能力，找到場所內易致災因子，強化場所用火用電之安全管理，以降低火災發生機率。