行政院副院長鄭文燦今天上午到台南出席明延平王鄭成功來台362周年中樞祭典，針對前總統馬英九出席希臘「德爾菲經濟論壇」國際論壇發言指「中國、台灣不是2個國家」，他認為，在國外批評台灣的主張非常不恰當，這個作法失格，應該要想辦法幫中華民國、幫台灣加分。

鄭文燦說，馬前總統在該論壇表示，蔡英文總統主張的「中華人民共和國以及中華民國互不隸屬，他不贊成這個說法」。鄭文燦對此表示，在國外批評台灣的主張非常不恰當，兩岸互不隸屬既是事實，也是民意的主流，馬英九這個做法失格。

今天也是鄭文燦首度參加鄭成功中樞祭典，他說，鄭成功來台362年紀念活動彰顯台灣歷史發展軌跡，也是台灣非常重要的歷史資產，也開啟大航海時代 台灣走向世界舞台重要的一頁。

鄭文燦說，這個祭典有77年歷史，經過行政院核派，今年由他代表中央參加，希望能夠記取歷史、回顧歷史，創造未來的台灣。