事實證明，疫情對全球許多市場來說都是一個動蕩的時期。在此期間，因為供應鏈的影響，導致智慧型手機、資產追蹤器和聲控等類型裝置的出貨量，在短期內庫存緊繃。雖然近期的預測比去年略有下降，分析師仍預測藍牙市場在未來五年的後半段將會實現高成長。

疫情帶來的變化，推動藍牙在不同解決方案的發展趨勢。例如，過去五年遠距辦公的應用裝置增加了44%，推動了個人電腦周邊設備等需求的成長。此外，健康意識的提高，也推動智慧型手錶、健康追蹤器等穿戴裝置的成長。未來五年，藍牙裝置年出貨量將保持強勁成長態勢，預計到2027年將達76億件，年均複合成長率為9%。

分析師預測，未來五年，Auracast廣播音訊的裝置和其在公共場所的部署量，將大幅成長，推動全新音訊體驗，提升藍牙音訊週邊裝置的價值，並為助聽解決方案拓展全新功能，創造音訊無障礙的新機會。預計到2030年，全球將有250萬個場所支援Auracast廣播音訊功能，同時，Auracast廣播音訊部署的成長，將直接帶動LE Audio裝置的採用率。

全球無線標準藍牙電子貨架標籤技術的發佈，預計協助零售業進行下一階段的數位轉型，為商店和購物者提供更好的消費體驗。ESL 提供準確的自動定價，並增加取得即時促銷和產品資訊，提供更令人滿意且整合的全通路體驗。預計到2027年，藍牙ESL裝置的出貨量將達到3.34億台。

另外，環境物聯網是一種全新類別的藍牙追蹤解決方案，其在不同產業的未來市場潛力，預計總裝置將超過10兆件。環境物聯網將明顯改善供應鏈，而早期發展重點為支援過期貨物的快速供應鏈，如食品、藥品和可回收資產等。藍牙技術的高普及度和成熟的生態系統，以及支援低成本標籤和接收器裝置的能力，將使其能夠最大程度地發揮環境物聯網的優勢。